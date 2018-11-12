В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки в Киеве образовались на центральных улицах столицы

В Киеве сегодня вечером, 12 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Согласно информации сервиса, на правом берегу Киева пробки наблюдаются на Большой Окружной дороге в районе станции метро "Житомирская", на проспекте Победы - от станции метро "Нивки" до "Шулявской", в районе Шулявского путепровода, на проспекте Космонавта Комарова, на бульваре Тараса Шевченко, ул. Сечевых Стрельцов, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, на Подоле, Набережном шоссе, в районе Лукьяновки.

Кроме того, пробки образовались на центральных улицах столицы, на Гаванском мосту, проспекте Степана Бандеры, мосту Метро, мосту Патона, Южном мосту.

На левом берегу столицы небольшие пробки наблюдаются на Днепровской набережной и на Русановке, осложнено движение на Дарницкой площади, а также в районе станций метро "Дарница" и "Черниговская".

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, из-за ремонтных работ на мостах Киева движение транспорта может быть осложнено, водителей просят предусматривать больше времени на дорогу.

Отметим, по информации синоптиков, 14-15 ноября в Киеве ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.