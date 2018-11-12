ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Инфраструктура    12.11.2018 - 18:14
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки в Киеве образовались на центральных улицах столицы

В Киеве сегодня вечером, 12 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Согласно информации сервиса, на правом берегу Киева пробки наблюдаются на Большой Окружной дороге в районе станции метро "Житомирская", на проспекте Победы - от станции метро "Нивки" до "Шулявской", в районе Шулявского путепровода, на проспекте Космонавта Комарова, на бульваре Тараса Шевченко, ул. Сечевых Стрельцов, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, на Подоле, Набережном шоссе, в районе Лукьяновки.

Кроме того, пробки образовались на центральных улицах столицы, на Гаванском мосту, проспекте Степана Бандеры, мосту Метро, мосту Патона, Южном мосту.

На левом берегу столицы небольшие пробки наблюдаются на Днепровской набережной и на Русановке, осложнено движение на Дарницкой площади, а также в районе станций метро "Дарница" и "Черниговская".

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, из-за ремонтных работ на мостах Киева движение транспорта может быть осложнено, водителей просят предусматривать больше времени на дорогу. 

Отметим, по информации синоптиков, 14-15 ноября в Киеве ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.

ГПУ сообщила трем чиновникам "Киевавтодора" о подозрении в растрате госсредств Для поезда в аэропорт "Борисполь" выбрали название
Новости Украины Киевпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь