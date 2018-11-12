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У Києві утворилися численні затори

Новини » Інфраструктура    12.11.2018 - 18:14
У Києві утворилися численні затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки в Києві утворилися на центральних вулицях столиці

У Києві сьогодні ввечері, 12 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Згідно з інформації сервісу, на правому березі Києва затори спостерігаються на Великій Окружній дорозі в районі станції метро "Житомирська", на проспекті Перемоги - від станції метро "Нивки" до "Шулявської", в районі Шулявського шляхопроводу, на проспекті Космонавта Комарова, бульварі Тараса Шевченка, вул. Січових Стрільців, вул. В'ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті, на Подолі, Набережному шосе, в районі Лук'янівки.

Крім того, затори утворилися на центральних вулицях столиці, на Гаванському мосту, проспекті Степана Бандери, мосту Метро, мосту Патона, Південному мосту.

На лівому березі столиці невеликі затори спостерігаються на Дніпровській набережній та на Русанівці, ускладнено рух на Дарницькій площі, а також в районі станцій метро "Дарниця" і "Чернігівська".

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, через ремонтні роботи на мостах Києва рух транспорту може бути ускладнене, водіїв просять передбачати більше часу на дорогу.

Відзначимо, за інформацією синоптиків, 14-15 листопада у Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

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