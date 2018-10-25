В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение в столице осложнено

В Киеве сегодня вечером, 25 октября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Согласно данным сервиса, на правом берегу столицы пробки наблюдаются на Набережном шоссе, ул. Автозаводской, проспекте Степана Бандеры, на Подоле, ул. Елены Телиги, на Лукьяновке, на Шулявке, в частности, в районе Шулявского путепровода, ул. Александра Довженко, на проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, Голосеевском проспекте.

В центральной части столицы наблюдается больше всего пробок. В частности, стоит Крещатик, бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки. Движение осложнено в районе станций метро "Майдан Независимости", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Кловская", "Дружбы народов".

На левом берегу Киева движение осложнено на Русановке, в районе станций метро "Бориспольская", "Славутич", на Днепровской набережной, ул. Анны Ахматовой, на Харьковском шоссе, в районе Дарницкой площади, на проспекте Юрия Гагарина. Также пробки наблюдаются на мосту Метро и на Южном мосту.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на 17 улицах разрешили ездить со скоростью движения до 80 км/час в период с 1 апреля до 1 ноября. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч.

Добавим, также сообщалось, что в первые выходные ноября 2018 года в Киеве снесут Шулявский путепровод.