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У Києві утворилися численні затори

Новини » Інфраструктура    25.10.2018 - 18:40
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух у столиці ускладнено

У Києві сьогодні ввечері, 25 жовтня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Згідно з даними сервісу, на правому березі столиці затори спостерігаються на Набережному шосе, вул. Автозаводській, проспекті Степана Бандери, на Подолі, вул. Олени Теліги, на Лук'янівці, на Шулявці, зокрема, в районі Шулявського шляхопроводу, вул. Олександра Довженка, на проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті.

У центральній частині столиці спостерігається найбільше заторів. Зокрема, стоїть Хрещатик, бульвар Тараса Шевченка, бульвар Лесі Українки. Рух ускладнено в районі станцій метро "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Кловська", "Дружби народів".

На лівому березі Києва рух ускладнено на Русанівці, в районі станцій метро "Бориспільська", "Славутич", на Дніпровській набережній, вул. Анни Ахматової, на Харківському шосе, в районі Дарницької площі, на проспекті Юрія Гагаріна. Також затори спостерігаються на мосту Метро та на Південному мосту.

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві на 17 вулицях дозволили їздити зі швидкістю руху до 80 км/год у період з 1 квітня до 1 листопада. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/ч.

Додамо, також повідомлялося, що в перші вихідні листопада 2018 року у Києві знесуть Шулявський шляхопровід.

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