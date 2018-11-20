В Киеве произошла стрельба на Оболони, есть пострадавший

Фото: пистолет, из которого стрелял злоумышленник (kyiv.npu.gov.ua)

Стрельба произошла возле магазина на Минском проспекте

В Киеве в Оболонском районе патрульные полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечается, патрульные услышали три выстрелы и выехали в направлении, откуда раздались звуки. По дороге правоохранители заметили мужчину, который бежал во дворы, и направились за ним. Беглеца, у которого при себе был пистолет, вскоре задержали. В пистолете один патрон находился в патроннике, еще один - в магазине.

После этого патрульные поехали к торговому заведению на Минском проспекте, возле которого прозвучали выстрелы. Там обнаружили 38-летнего раненого мужчину. Его госпитализировали с огнестрельными ранениями.

По словам очевидцев, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения шел по улице и приставал к прохожим. Возле магазина у злоумышленника возник конфликт с мужчиной, после чего он достал пистолет и трижды выстрелил в потерпевшего.

Также сообщается, что у злоумышленника, который находился в возбужденном состоянии, предположительно, в результате выстрела была травмирована рука (ампутирована фаланга пальца). Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о его аресте. Разрешение на ношение спецсредства мужчина не имел, по его словам, оружие он нашел. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, вчера, 19 ноября, в Киеве на улице Сабурова произошла стрельба, в результате которой пострадали трое местных жителей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 18 ноября в Киеве возле метро "Лыбедская" вследствие конфликта, который перерос в стрельбу, ранили человека.