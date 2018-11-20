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У Києві сталася стрілянина на Оболоні, є постраждалий

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 13:42
У Києві сталася стрілянина на Оболоні, є постраждалий
Фото: пістолет, з якого стріляв зловмисник (kyiv.npu.gov.ua)

Стрілянина сталася біля магазину на Мінському проспекті

У Києві у Оболонському районі патрульні поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва

Як зазначається, патрульні почули три постріли і виїхали у напрямку, звідки пролунали звуки. Дорогою правоохоронці помітили чоловіка, який біг у двори, і попрямували за ним. Втікача, у якого при собі був пістолет, невдовзі затримали. У пістолеті один патрон знаходився в патроннику, ще один - у магазині.

Після цього патрульні поїхали до торгового закладу на Мінському проспекті, біля якого пролунали постріли. Там виявили 38-річного пораненого чоловіка. Його  госпіталізували із вогнепальними пораненнями. 

За словами очевидців, зловмисник у стані алкогольного сп’яніння йшов вулицею і чіплявся до перехожих. Біля магазину у зловмисника виник конфлікт із чоловіком, після чого він дістав пістолет і тричі вистрілив у потерпілого. 

Також повідомляється, що у зловмисника, який перебував у збудженому стані, імовірно, внаслідок пострілу була травмована рука (ампутована фаланга пальця). Йому надали необхідну медичну допомогу.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про його арешт. Дозвіл на носіння спецзасобу чоловік не мав, за його словами - зброю він знайшов. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, а відтак розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора, 19 листопда, у Києві на вулиці Сабурова сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали троє місцевих мешканців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 18 листопада в Києві біля метро "Либідська" внаслідок конфлікту,  який переріс у стрілянину, поранили людину.

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