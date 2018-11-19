В Киеве на Троещине произошла стрельба, есть пострадавшие

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

В результате стрельбы на Троещине пострадали три человека

В Киеве на улице Сабурова произошла стрельба, в результате которой пострадали трое местных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, ночью на улице Сабурова в Деснянском районе Киева произошла драка возле торгового центра во время употребления алкоголя между двумя компаниями мужчин, впоследствии драка переросла в стрельбу.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили трех местных жителей, 1987, 1992 и 1997 годов рождения. С огнестрельными ранениями их госпитализировали. Один из потерпевших после получения первой помощи покинул медицинское учреждение, еще двое находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Правоохранители на месте происшествия изъяли три стреляные гильзы от неустановленного оружия, предварительно - травматического. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство).

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на блокпосту на Донбассе правоохранители со стрельбой остановили авто из "ДНР".

Также РБК-Украина писало, что вчера в Киеве возле метро "Лыбедская" в следствие конфликта, который перерос в стрельбу, ранили человека.