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У Києві оновлені ще два температурні рекорди

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 15:55
У Києві оновлені ще два температурні рекорди
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Температура в середу піднялася до рекордних 20 градусів

У середу, 6 листопада, в Києві зафіксовано два температурні рекорди. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, після полудня 6 листопада стовпчик термометра піднявся до 19,4 градусів тепла, що на 2,4 градуси вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 2013 році.

"Зважаючи на високу денну температуру повітря, середньодобова температура становила 13,5 градусів тепла, що повторило попереднє рекордне значення температури повітря для цього дня того ж 2013 року", - зазначили в обсерваторії.

Нагадаємо, у Києві в період "бабиного літа" в жовтні 2019 року синоптики зафіксували чотири температурні рекорди. В середньому у жовтні в Києві температура повітря становила 11,1 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 3 градуси.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньодобова температура повітря у Києві 18 вересня опуститилася нижче 15 градусів тепла, що означає прихід до столиці метеорологічної осені.

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