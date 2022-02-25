В Киеве обломки самолета упали на жилой сектор, возник пожар
В 05:00 на улице Садовая 54, в районе Осокорков Киева, произошло возгорание двухэтажного частного жилого дома. Пожар возник в результате падение обломков самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Напомним, в Киеве после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом - с 4 по 9 этаж. На место инцидента уже приехали спасатели.