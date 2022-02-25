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В Киеве обломки самолета упали на жилой сектор, возник пожар

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 06:56
В Киеве обломки самолета упали на жилой сектор, возник пожар
Автор: Артур Родивилов

В 05:00 на улице Садовая 54, в районе Осокорков Киева, произошло возгорание двухэтажного частного жилого дома. Пожар возник в результате падение обломков самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

В Киеве обломки самолета упали на жилой сектор, возник пожарВ Киеве обломки самолета упали на жилой сектор, возник пожар

Напомним, в Киеве после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом - с 4 по 9 этаж. На место инцидента уже приехали спасатели.

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