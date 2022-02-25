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У Києві уламки літака впали на житловий сектор, виникла пожежа

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 06:56
У Києві уламки літака впали на житловий сектор, виникла пожежа
Автор: Артур Родивилов

О 05:00 на вулиці Садова 54, в районі Осокорків Києва, сталося загоряння двоповерхового приватного житлового будинку. Пожежа виникла в результаті падіння уламків літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Площа пожежі уточнюється. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється.

У Києві уламки літака впали на житловий сектор, виникла пожежаУ Києві уламки літака впали на житловий сектор, виникла пожежа

Нагадаємо, в Києві після падіння російського літального апарату загорівся 9-поверховий житловий будинок - з 4 по 9 поверх. На місце інциденту вже приїхали рятувальники.

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