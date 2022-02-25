У Києві уламки літака впали на житловий сектор, виникла пожежа
О 05:00 на вулиці Садова 54, в районі Осокорків Києва, сталося загоряння двоповерхового приватного житлового будинку. Пожежа виникла в результаті падіння уламків літака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Площа пожежі уточнюється. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, в Києві після падіння російського літального апарату загорівся 9-поверховий житловий будинок - з 4 по 9 поверх. На місце інциденту вже приїхали рятувальники.