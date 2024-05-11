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У Києві та області зареєстрували спалах гепатиту А

Киев, Субота 11 травня 2024 15:50
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У Києві та області зареєстрували спалах гепатиту А Фото: п'ятеро людей заразилися гепатитом у Києві та області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві та області зареєстрували спалах гепатиту А. Захворювання виявило у п'яти людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

"Станом на 10 травня у м. Києві та Київський області зареєстровано 5 випадків захворювання на вірусний гепатит А серед співробітників та членів їх родин одного з закладів торгівлі столиці", - йдеться у повідомленні.

Наразі хворі звернулись за медичною допомогою, частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші - проходять лікування амбулаторно.

Вже розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання.

Що відомо про гепатит А

Вірусний гепатит А - захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Шляхи інфікування

  • вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;
  • недотримання правил особистої гігієни;
  • у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
  • деякі види сексуальних стосунків.

Найбільш розповсюджені симптоми:

  • виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;
  • підвищення температури тіла;
  • втрата апетиту;
  • діарея;
  • блювота;
  • неприємні відчуття в животі;
  • важкість у правому підребер’ї;
  • потемніння сечі;
  • жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) — буває у 70% дорослих людей.

Профілактика

Дотримуйтеся правил особистої гігієни: мийте руки перед уживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету.

  • Пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити слід не менше 10 хв;
  • Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням.

Для профілактики інфікування існує безпечна та ефективна вакцина. В Україні щеплення від гепатиту А не входить до календаря рутинних щеплень, утім зареєстровані дві інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту А, які дозволені до використання у дітей віком від одного року. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна із них - комбінована вакцина, яка захищає від двох штамів вірусу гепатиту - А і В.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року стався спалах гепатиту А у Вінниці. Пізніше він поширився на кілька областей. Також була загроза для Києва. Докладніше - у матеріалі.

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