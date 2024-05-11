У Києві та області зареєстрували спалах гепатиту А
У Києві та області зареєстрували спалах гепатиту А. Захворювання виявило у п'яти людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.
"Станом на 10 травня у м. Києві та Київський області зареєстровано 5 випадків захворювання на вірусний гепатит А серед співробітників та членів їх родин одного з закладів торгівлі столиці", - йдеться у повідомленні.
Наразі хворі звернулись за медичною допомогою, частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші - проходять лікування амбулаторно.
Вже розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання.
Що відомо про гепатит А
Вірусний гепатит А - захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.
Шляхи інфікування
- вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;
- недотримання правил особистої гігієни;
- у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
- деякі види сексуальних стосунків.
Найбільш розповсюджені симптоми:
- виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;
- підвищення температури тіла;
- втрата апетиту;
- діарея;
- блювота;
- неприємні відчуття в животі;
- важкість у правому підребер’ї;
- потемніння сечі;
- жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) — буває у 70% дорослих людей.
Профілактика
Дотримуйтеся правил особистої гігієни: мийте руки перед уживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету.
- Пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити слід не менше 10 хв;
- Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням.
Для профілактики інфікування існує безпечна та ефективна вакцина. В Україні щеплення від гепатиту А не входить до календаря рутинних щеплень, утім зареєстровані дві інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту А, які дозволені до використання у дітей віком від одного року. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна із них - комбінована вакцина, яка захищає від двох штамів вірусу гепатиту - А і В.
Нагадаємо, що у жовтні 2023 року стався спалах гепатиту А у Вінниці. Пізніше він поширився на кілька областей. Також була загроза для Києва. Докладніше - у матеріалі.
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