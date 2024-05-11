В Киеве и области зарегистрировали вспышку гепатита А. Заболевание выявилм у пяти людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней

"По состоянию на 10 мая в Киеве и Киевской области зарегистрировано 5 случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и членов их семей одного из заведений торговли столицы", - говорится в сообщении.

Пока больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие - проходят лечение амбулаторно.

Уже начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры по недопущению распространения заболевания.

Что известно о гепатите А

Вирусный гепатит А - заболевания печени вирусного происхождения, что может иметь как легкое, так и тяжелое течение.

Пути инфицирования

употребление загрязненной воды или пищи, которые могут содержать фекалии инфицированных;

несоблюдение правил личной гигиены;

в семьях, когда инфицированный человек готовит еду для всех членов семьи;

некоторые виды сексуальных отношений.

Наиболее распространенные симптомы:

выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;

повышение температуры тела;

потеря аппетита;

диарея;

рвота;

неприятные ощущения в животе;

тяжесть в правом подреберье;

потемнение мочи;

желтуха (пожелтение склер и кожи) - бывает у 70% взрослых людей.

Профилактика

Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед едой, а также после каждого посещения туалета.

Пейте только кипяченую воду: кипятить следует не менее 10 мин;

Хорошо мойте овощи, фрукты, зелень и ягоды перед употреблением.

Для профилактики инфицирования существует безопасная и эффективная вакцина. В Украине прививка от гепатита А не входит в календарь рутинных прививок, однако зарегистрированы две инактивированные (неодушевленные) вакцины от гепатита А, которые разрешены к использованию у детей от одного года. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Одна из них - комбинированная вакцина, которая защищает от двух штаммов вируса гепатита - А и В.