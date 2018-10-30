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В Киеве и области сегодня ожидается туман и плохая видимость

Новости » Общество    30.10.2018 - 08:18
Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)
Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)

Ожидается видимость до 200-500 м

По Киеву и Киевской области сегодня, 30 октября, ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области в ближайший час с сохранением ночью и утром 30 октября туман, видимость 200-500 м.

Отметим, согласно информации синоптиков, 30 октября 2018 на всей территории Украины осадков не ожидается, только в Ужгороде пройдет дождь, температура воздуха днем от +12 до +21.

В столице Украины 30 октября без осадков, днем от +13 до +15, ночью от +7 до +9. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждали, что до 31 октября в южных, Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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Новости Украины КиевГидрометцентрКиевТуманплохая видимость
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