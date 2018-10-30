Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +21

Фото: в Україні місцями дощі (РБК-Україна)

У Києві вдень до +15

Погода на сьогодні: 30 жовтня 2018 на всій території України опадів не очікується, лише в Ужгороді пройде дощ, температура повітря вдень від +12 до +21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областяхбез опадів, тільки в Ужгороді очікується дощ, температура повітря вдень від +17 до +20, вночі від +8 до +13.

На півночі без опадів, вдень від +12 до +15, вночі від +7 до +10.У центральній частині ясно і сухо, вдень від +15 до +19, вночі від +8 до +10. На сході без опадів, вдень від +13 до +29, вночі від +6 до +10. На півдні теж сухо, температура вдень від +18 до +20, вночі від +8 до +14.

У Криму вдень від +18 до +20, вночі – до +12, без опадів.

Фото: прогноз погоди на 30 жовтня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 30 жовтня без опадів, вдень від +13 до +15, вночі від +7 до +9. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.