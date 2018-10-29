В Україні до 31 жовтня утримається надзвичайна пожежна небезпека

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Надзвичайна небезпека очікується 29-31 жовтня

В Україні 29-31 жовтня у деяких областях очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, 29-31 жовтня у південних, Кіровоградській, Вінницькій та більшості районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Сумської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

"У Київській області 29-31 жовтня у південних, східних районах та в районі Фастова утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 29 жовтня 2018 на території України переважно без опадів, на заході та півночі місцями можливі дощі, температура повітря вдень до +22.

У столиці України 29 жовтня без опадів, вдень від +16 до +18, вночі від +8 до +10. Вітер південний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, у Харкові в ніч на суботу, 27 жовтня, сталась пожежа у студентському гуртожитку, внаслідок якої постраждали шестеро людей.