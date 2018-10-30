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В Києві та області сьогодні очікується туман та погана видимість

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 08:18
Фото: туман в Києві (РБК-Україна)
Фото: туман в Києві (РБК-Україна)

Очікується видимість до 200-500 м

По Києву та Київській області сьогодні, 30 жовтня, очікується туман, видимість 200-500 м. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, по Києву та Київській області у найближчу годину з утриманням вночі та вранці 30 жовтня туман, видимість 200-500 м.

Зазначимо, згідно з інформацією синоптиків, 30 жовтня 2018 на всій території України опадів не очікується, лише в Ужгороді пройде дощ, температура повітря вдень від +12 до +21.

У столиці України 30 жовтня без опадів, вдень від +13 до +15, вночі від +7 до +9. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Окрім того, синоптики попереджали, що до 31 жовтня в  у південних, Кіровоградській, Вінницькій та більшості районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Сумської областей очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +21 У Києві при пожежі на СТО згоріло 2 автомобіля
Новини України КиївГідрометцентрКиївТуманплохая видимость
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