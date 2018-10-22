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В Киеве и области ожидаются дожди, местами с мокрым снегом

Новости » Общество    22.10.2018 - 15:15
Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)
Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Ухудшение погодных условий в Киеве и области ожидается 24-25 октября

В Киеве и области 24-25 октября 2018 года ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, в указанный период в Киеве ожидается резкое изменение погодных условий, в частности, дожди и сильные порывы ветра - до 20 м/с.

"В Киевской области 25 октября ожидается дождь, местами - с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

В случае усиления ветра киевлянам советуют плотно закрыть окна, держаться подальше от рекламных щитов и ЛЭП, а также избегать нахождения вблизи больших деревьев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным отечественных синоптиков, резкая смена погодных условий 24-25 октября ожидается по всей Украине. Так, в Украине ожидается сильный ветер, местами до 30 м/с, дожди и снег, в высокогорье Карпат - метели.

Добавим, также сообщалось, что сегодня, 22 октября, а также во вторник, 23 октября, в Киеве ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Отметим, что сегодня в Украине преимущественно без осадков, дожди ожидаются только в восточных регионах, воздух прогреется до +17.

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