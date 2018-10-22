Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +17

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, температура вдень до +12

Погода на сьогодні: 22 жовтня 2018 в Україні переважно без опадів, дощі очікуються лише у східних регіонах, повітря прогріється до +17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України 22 жовтня без опадів, температура повітря вдень від +10 до +14, вночі від +1 до +6. На півночі мінлива хмарність, температура вдень від +10 до +13, вночі від +1 до +3.

В центральній частині вдень від +12 до +16, вночі від +4 до +9. На півдні вдень від +15 до +17, опади можливі у Дніпропетровській та Запорізькій областях. На сході дощі, вдень від +13 до +17, вночі від +7 до +10.

Фото: погода в Україні 22 жовтня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 22 жовтня дощів не очікується, вдень від +10 до +12, вночі від +2 до +4. Вітер північний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області