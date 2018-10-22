Синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні

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В Україні очікуються дощі, місцями з мокрим снігом

В Україні 24-25 жовтня 2018 року очікується різка зміна погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у вказаний період, за даними синоптиків, очікуються дощі, у західних, а також місцями у північних, центральних та Харківській областях - дощі з мокрим снігом. Крім того, в Україні очікується посилення вітру до 15-20 м/с.

Також повідомляється, що 24 жовтня на заході країни місцями очікується вітер до 30 м/с; а в Карпатах та на Прикарпатті у середу очікується мокрий сніг, хуртовини, а також можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір'ї сильний сніг).

У Київській області 24-25 жовтня також очікується різка зміна погодних умов. Зокрема, очікується дощі, а 25 жовтня - місцями з мокрим снігом. Крім того, синоптики прогнозують посилення вітру до 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві 22 та 23 жовтня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Зазначимо, сьогодні, 22 жовтня 2018 року, в Україні переважно без опадів, дощі очікуються лише у східних регіонах, повітря прогріється до +17.