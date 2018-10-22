ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Києві та області очікуються дощі, місцями з мокрим снігом

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 15:15
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Погіршення погодних умов у Києві та області очікується 24-25 жовтня

У Києві та області 24-25 жовтня 2018 року очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, у вказаний період у Києві очікується різка зміна погодних умов, зокрема, дощі та сильні пориви вітру - до 20 м/с.

"У Київській області 25 жовтня очікується дощ, місцями - з мокрим снігом", - йдеться у повідомленні.

У разі посилення вітру киянам радять щільно закрити вікна, триматися подалі від рекламних щитів та ЛЕП, а також уникати перебування поблизу великих дерев.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними вітчизняних синоптиків, різка зміна погодних умов 24-25 жовтня очікується по всій Україні. Так, в Україні очікується сильний вітер, місцями до 30 м/с, дощі та сніг, у високогір'ї Карпат - хуртовини.

Додамо, також повідомлялося, що сьогодні, 22 жовтня, а також у вівторок, 23 жовтня, у Києві очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Зазначимо, сьогодні в Україні переважно без опадів, дощі очікуються лише у східних регіонах, повітря прогріється до +17.

У Києві пассажири блокували міську електричку У Києві розпочато підключення до опалення житлових будинків
Новини України ГідрометцентрКиївснег Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся