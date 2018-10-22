У Києві та області очікуються дощі, місцями з мокрим снігом

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Погіршення погодних умов у Києві та області очікується 24-25 жовтня

У Києві та області 24-25 жовтня 2018 року очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, у вказаний період у Києві очікується різка зміна погодних умов, зокрема, дощі та сильні пориви вітру - до 20 м/с.

"У Київській області 25 жовтня очікується дощ, місцями - з мокрим снігом", - йдеться у повідомленні.

У разі посилення вітру киянам радять щільно закрити вікна, триматися подалі від рекламних щитів та ЛЕП, а також уникати перебування поблизу великих дерев.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними вітчизняних синоптиків, різка зміна погодних умов 24-25 жовтня очікується по всій Україні. Так, в Україні очікується сильний вітер, місцями до 30 м/с, дощі та сніг, у високогір'ї Карпат - хуртовини.

Додамо, також повідомлялося, що сьогодні, 22 жовтня, а також у вівторок, 23 жовтня, у Києві очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Зазначимо, сьогодні в Україні переважно без опадів, дощі очікуються лише у східних регіонах, повітря прогріється до +17.