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Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Києві

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 08:31
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека очікується у столиці 22 та 23 жовтня

У Києві 22 та 23 жовтня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, 22 та 23 жовтня у Києві надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, у Барвінківському районі Харківської області загорілися склади з зерном.

У Львівській області згорів туристичний автобус. В результаті інциденту потерпілих немає.

До цього стало відомо, що на пожежах в Україні з початку року загинули майже 1,3 тис. осіб.

 

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +17 Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Києві до 23 жовтня
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