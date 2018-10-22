Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Києві

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека очікується у столиці 22 та 23 жовтня

У Києві 22 та 23 жовтня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, 22 та 23 жовтня у Києві надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, у Барвінківському районі Харківської області загорілися склади з зерном.

У Львівській області згорів туристичний автобус. В результаті інциденту потерпілих немає.

До цього стало відомо, що на пожежах в Україні з початку року загинули майже 1,3 тис. осіб.