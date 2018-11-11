У Києві у січні розпочнуть демонтаж основних конструкцій Шулявського шляхопроводу

Фото: Шулявський шляхопровід (УНІАН)

Реконструкція Шулявского шляхопроводу буде завершена у 2019 році

У Києві з січня 2019 року розпочнуть демонтаж основних конструкцій Шулявського шляхопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергія Симонова, реконструкція Шулявского шляхопроводу буде завершена у 2019 році.

Як зазначається, у 2018 році розпочалась реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана. Наразі укладено нижній шар покриття на з’їзді з вул. Гетьмана на проспект Перемоги, триває перекладання інженерних мереж на заїзді з проспекту Перемоги на вул. Олександра Довженка.

"Плануємо розпочати роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу з січня 2019 року", - зазначив Симонов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Шулявсукий шляхопровід планували знести у перші вихідні листопада 2018 року. Зазначимо, реконструкція Шулявського шляхопроводу у Києві розпочалася 1 травня поточного року, у зв'язку з ремонтом рух транспорту у вказаному районі змінено.