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У Києві у січні розпочнуть демонтаж основних конструкцій Шулявського шляхопроводу

Новини » Інфраструктура    11.11.2018 - 12:05
Фото: Шулявський шляхопровід (УНІАН)
Фото: Шулявський шляхопровід (УНІАН)

Реконструкція Шулявского шляхопроводу буде завершена у 2019 році

У Києві з січня 2019 року розпочнуть демонтаж основних конструкцій Шулявського шляхопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергія Симонова, реконструкція Шулявского шляхопроводу буде завершена у 2019 році.

Як зазначається, у 2018 році розпочалась реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана. Наразі укладено нижній шар покриття на з’їзді з вул. Гетьмана на проспект Перемоги, триває перекладання інженерних мереж на заїзді з проспекту Перемоги на вул. Олександра Довженка. 

"Плануємо розпочати роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу з січня 2019 року", - зазначив Симонов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Шулявсукий шляхопровід планували знести у перші вихідні листопада 2018 року. Зазначимо, реконструкція Шулявського шляхопроводу у Києві розпочалася 1 травня поточного року, у зв'язку з ремонтом рух транспорту у вказаному районі змінено. 

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