В Киеве из-за новогоднего парада запретят движение по центральной улице

Ограничение продлится с 13:30 до 16 часов
В Киеве сегодня, 22 декабря, запретят движение на участке Владимирской улицы в связи с проведением праздничного мероприятия Borjomi New Year Parade. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, в связи с проведением праздничного парада с 13:30 до 16:00 будет запрещено движение на участке от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19 на улице Владимирской.
Кроме того, во время установки и демонтажа праздничной платформы и других конструкций будет запрещена парковка автотранспорта:
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня перекроют движение автомобильного транспорта по проспекту Любомира Гузара. Ограничение движения вводят у улицы Василенко в связи с монтажом части пешеходного моста.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве восстановили движение автотранспорта на двух мостах. После завершения ремонтных работ движение автотранспорта было восстановлено на мосту Патона и Южном мосту.