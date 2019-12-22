ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Киеве сегодня перекроют движение: схема объезда

Новости » Общество     22.12.2019 - 08:38
В центре Киеве сегодня перекроют движение: схема объезда
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Движение будет восстановлено после 17 часов

В Киеве сегодня, 22 декабря, перекроют движение по проспекту Любомира Гузара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КК "Киевавтодор" в Facebook.

Как сообщается, сегодня будет перекрыто движение по проспекту Любомира Гузара в связи с монтажом третьей части пешеходного моста у улицы Василенко. На время работ был обеспечен объезд.

"Объехать участок можно по маршруту: проспект Гузара - ул. Гарматная - бульвар Гавела - ул. Героев Севастополя - проспект Гузара", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ограничение движения на участке продлится с 9 часов утра до 17:00.

Світлина від Комунальна корпорація "Київавтодор".

Напомним, ранее сообщалось, что автодорогу Киев-Одесса частично перекроют с 20 по 30 декабря в связи с установлением датчиков взвешивания в движении. На участках, где будут вести работы, установят временные средства организации движения авто.

Также РБК-Украина писало, что Киевский городской совет запретил использование салютов, фейерверков и других пиротехнических изделий до конца войны на Донбассе. Кроме того, было запрещено проведение развлекательных мероприятий на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

В Киеве водитель насмерть сбил двух велосипедистов В Киеве мужчина стрелял в прохожих
Новости Украины Киевограничение движения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь