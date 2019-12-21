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На двух мостах в Киеве восстановили движение

Новости » Общество     21.12.2019 - 10:58
На двух мостах в Киеве восстановили движение
Фото: мост Патона (РБК-Украина)

Ремонтные работы на мосту Патона были завершены

В Киеве полностью восстановили движение автомобильного транспорта на мосту Патона и Южном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ремонтные работы на мосту Патона были завершены на 3 суток раньше, чем было запланировано. По состоянию на сейчас движение автотранспорта по мосту снова восстановлено.

Кроме того, были завершены текущие ремонтные работы на Южном мосту. Движение автотранспорта на Южном мосту также было восстановлено.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия на мосту Патона. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на мосту Патона движение автотранспорта было ограничено. Планировалось, что работы продлятся до 23 декабря.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве частично ограничили движение автомобильного транспорта на Южном мосту всвязи с проведением ремонтных работ. Работы велись на крайней правой полосе в направлении Левого берега.

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