У Києві через новорічний парад заборонять рух центральною вулицею

У Києві сьгодні, 22 грудня, заборонять рух на ділянці Володимирської вулиці у зв'язку з проведенням святкового заходу Borjomi New Year Parade. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у зв'язку з проведенням святкового параду з 13:30 до 16:00 буде заборонено рух на ділянці від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19 на вулиці Володимирської.

Крім того, під час встановлення та демонтажу святкової платфоми та інших конструкцій буде заборонено паркування автотранспорту:

до 15:00 - на вул. Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка і на вул. Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20;

до 23:30 - на вул. Володимирській (від перетину із бульваром Тараса Шевченка до перетину з вул. Софіївською), уздовж парної сторони бульвару Тараса Шевченка (від перетину з вул. Терещенківською до перетину з вул. Володимирською).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні перекриють рух автомобільного транспорту проспектом Любомира Гузара. Обмеження руху вводять полизу вулиці Василенка у зв'язку з монтажем частини пішоходного мосту.

Також РБК-Україна писало, що у Києві відновили рух автотранспорту на двох мостах. Після завершення ремонтних робіт рух автотранспорту було відновлено на мосту Патона та Південному мосту.