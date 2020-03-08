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В Киеве ночью сильный туман

Новости » Общество     08.03.2020 - 23:57
В Киеве ночью сильный туман
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве из-за тумана объявлен желтый уровень опасности

Синоптики предупреждают о густом тумане в ночь на 9 марта. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА).

Отмечается, что видимость на дорогах составит 200-500 метров (I уровень опасности - желтый).

Водителей просят во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными во время движения и не выезжать на дороги без крайней на то необходимости.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине 9 марта будет аномально теплой. Температура будет бить исторические рекорды. В частности, в Луганской области синоптики прогнозируют +19 градусов. При этом в западной части страны уровень тепла будет достигать отметок +6… +9 градусов.

В четверг, 5 марта, в Киеве обновлены еще два температурных рекорда - днем температура поднялась до 15,3 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1998 года на полградуса. Кроме того, температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градусов, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на март 2020 года. Средняя месячная температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, на Закарпатье и юге страны местами 3-6 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составит 22-37 градусов мороза.

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