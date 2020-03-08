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В Киеве утром 8 марта туман

Новости » Общество     08.03.2020 - 08:08
В Киеве утром 8 марта туман
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Видимость на дорогах 200-500 метров

В Киеве в воскресенье, 8 марта, ночью и в течение утра сохранится туман. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА).

Отмечается, что видимость на дорогах составит 200-500 метров (I уровень опасности - желтый).

Водителям в таких условиях рекомендуется снизить скорость движения и избегать резких маневров на дороге.

Напомним, синоптики прогнозируют в Карпатах высокое вероятность схода снежных лавин 8 марта. В горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на март 2020 года. Средняя месячная температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, на Закарпатье и юге страны местами 3-6 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составит 22-37 градусов мороза.

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