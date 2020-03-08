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У Києві вночі сильний туман

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 23:57
У Києві вночі сильний туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві через туман оголошено жовтий рівень небезпеки

Синоптики попереджають про густому тумані в ніч на 9 березня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Київську міську держадміністрацію (КМДА).

Наголошується, що видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів (I рівень небезпеки - жовтий).

Водіїв просять під час керування автомобілем в тумані бути особливо уважними під час руху та не виїжджати на дороги без нагальної потреби.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні 9 березня буде аномально теплою. Температура буде бити історичні рекорди. Зокрема, в Луганській області синоптики прогнозують +19 градусів. При цьому в західній частині країни рівень тепла буде досягати позначки +6... +9 градусів.

У четвер, 5 березня, у Києві оновлені ще два температурних рекорди - вдень температура піднялася до 15,3 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1998 року на півградуса. Крім того, температура під ранок п'ятниці не опустилася нижче 5,7 градусів, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який був зафіксований в 1999 році, на 0,7 градусів.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на березень 2020 року. Середня місячна температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів, на Закарпатті та півдні країни місцями 3-6 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря в березні складе 22-37 градусів морозу.

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