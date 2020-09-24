В Киеве ночью сгорели три автомобиля, были слышны взрывы

В Киеве в ночь на 24 сентября произошел пожар в Дарницком районе. Полностью сгорели два автомобиля, еще один обгорел.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Дарницкого района Киева.

Что стало причиной пожара пока неизвестно, проводятся экспертизы.

При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар произошел на улице Николая Хвылевого, 3, около 4 утра. Тушение усложнялось тем, что габаритный пожарный автомобиль не мог оперативно добраться до места пожара из-за припаркованных автомобилей.

"Спасателям пришлось тратить драгоценное время для дополнительного прокладки магистральных линий, чтобы подать огнетушащего вещества для тушения пожара", - сообщили в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован в 4:23.

"В результате пожара легковые автомобили "Volkswagen Passat" и "Kia RIO" сгорели полностью. В авто "Ford Kuga" огнем поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие, а также частично салон", - добавили спасатели.

Пострадавших в результате пожара нет.

Фото: тушение пожара в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)

В то же время по словам очевидцев во время пожара были слышны взрывы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за текущий год жертвами пожаров стал более тысячи человек.

Также сообщалось, что днями в Дарницком районе столицы вспыхнул пожар на свалке из-за чего в части Киева наблюдалось сильное задымление. Пожар удалось ликвидировать спустя три дня.