У Києві вночі згоріли три автомобілі, що були чутні вибухи

У Києві в ніч на 24 вересня сталася пожежа в Дарницькому районі. Повністю згоріли два автомобілі, ще один - обгорів.

Про це РБК-Україна повідомили в поліції Дарницького району Києва.

Що стало причиною пожежі поки невідомо, проводяться експертизи.

При цьому в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа сталася на вулиці Миколи Хвильового, 3, близько 4 ранку. Гасіння ускладнювалося тим, що габаритний пожежний автомобіль не міг оперативно дістатися до місця пожежі з-за припаркованих автомобілів.

"Рятувальникам довелося витрачати дорогоцінний час для додаткового прокладки магістральних ліній, щоб подати вогнегасної речовини для гасіння пожежі", - повідомили в ДСНС.

Пожежу було ліквідовано о 4:23.

"В результаті пожежі легкові автомобілі "Volkswagen Passat" та "Kia RIO" згоріли повністю. В авто "Ford Kuga" вогнем пошкоджено моторний відсік, лакофарбне покриття, а також частково салон", - додали рятувальники.

Постраждалих в результаті пожежі немає.

Фото: гасіння пожежі в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)

У той же час, за словами очевидців, під час пожежі були чутні вибухи.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за поточний рік жертвами пожеж став більше тисячі осіб.

Також повідомлялося, що днями в Дарницькому районі столиці спалахнув пожежу на звалищі з-за чого в частині Києва спостерігалося сильне задимлення. Пожежу вдалося ліквідувати через три дні.