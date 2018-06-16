У Києві вночі згорів приватний будинок, є загиблі

В результаті пожежі загинули дві особи

У Києві в ніч на 16 червня згорів приватний будинок, в результаті чого загинули дві особи. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що згорів приватний двоповерховий будинок на вулиці Садовій у Дарницькому районі.

"О 01:18 пожежники локалізували пожежу, а о 01:49 - ліквідували. Під час розбирання і проливання дерев'яних конструкцій пожежники виявили тіла двох осіб невідомого статі. В результаті пожежі будівля згоріла повністю", - йдеться в повідомленні.

Причина виникнення пожежі та обставини трагедії встановлюються правоохоронними органами.

Фото: пожежа в Києві

Нагадаємо, раніше затриманому власнику автомобіля, в якому на цьому тижні в Києві вибухнула граната, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.