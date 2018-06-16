Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві вночі згорів приватний будинок, є загиблі

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 12:01
Фото: наслідки пожежі в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)
Фото: наслідки пожежі в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)

В результаті пожежі загинули дві особи

У Києві в ніч на 16 червня згорів приватний будинок, в результаті чого загинули дві особи. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що згорів приватний двоповерховий будинок на вулиці Садовій у Дарницькому районі.

"О 01:18 пожежники локалізували пожежу, а о 01:49 - ліквідували. Під час розбирання і проливання дерев'яних конструкцій пожежники виявили тіла двох осіб невідомого статі. В результаті пожежі будівля згоріла повністю", - йдеться в повідомленні.

Причина виникнення пожежі та обставини трагедії встановлюються правоохоронними органами.

 

Фото: пожежа в Києві

Нагадаємо, раніше затриманому власнику автомобіля, в якому на цьому тижні в Києві вибухнула граната, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

 

Негода в Україні знеструмила майже 130 населених пунктів
Теги публікації: Київ, пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся