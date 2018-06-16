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Взрыв в Киеве: задержанному сообщили о подозрении по двум статьям

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 11:26
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Владельцу автомобиля, в котором взорвалась граната, грозит до 7 лет лишения свободы

Задержанному владельцу автомобиля, в котором на этой неделе в Киеве взорвалась граната, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и по согласованию с процессуальным руководителем ему объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы", - сообщил Крищенко.

По его словам, следователи подготовили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время суд его рассмотрит.

"Кроме того, в уголовном производстве назначен ряд криминалистических экспертиз, по результатам которых и после детального допроса пострадавших детей возможна переквалификация на более тяжкое преступление", - отметил Крищенко.

 

Напомним, ранее сообщалось, что полиция не исключает версию теракта в инциденте со взрывом в Киеве. Отметим, инцидент произошел в четверг, когда дети проникли в салон припаркованного авто. В результате взрыва пострадали четыре ребенка.

 

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Теги публикации: Киев, автомобили, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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