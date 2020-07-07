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В Киеве ночью ожидается гроза

Вторник 07 июля 2020 обновлено 18:28
В Киеве ночью ожидается гроза
Фото: тучи (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Синоптики объявили первый уровень опасности

Погода в Киеве ночью 8 июля существенно ухудшиться. Ожидаются грозы и шквальный ветер до 20 метров на секунду.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В связи с ухудшением погодных условий синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 июля в Украине ожидаются грозы и сильный ветер, местами град.

Кроме того, в Украине с 7 июля ожидается похолодание.

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