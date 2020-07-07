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В Украину идет непогода с грозами и сильным ветром

Новости » Общество     Вторник 07 июля 2020 обновлено 16:09
В Украину идет непогода с грозами и сильным ветром
Фото: гроза (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В отдельных районах Украины ожидается град

В среду, 8 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается сильный ветер и грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, ночью в Украине, кроме западных областей, а также днем на Левобережье ожидаются грозы. Также местами прогнозируются порывы ветра и шквалы до 20 метров на секунду.

Кроме того, в отдельных районах Украины ожидается град.

Напомним, погода в Украине начнет меняться с приходом атмосферного фронта уже 7 июля, ожидается похолодание.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено на 7 июля, прогнозируют ливни, град и шквалы.

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