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У Києві вночі очікується гроза

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 18:28
У Києві вночі очікується гроза
Фото: хмари (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

Погода у Києві вночі 8 липня істотно погіршитися. Очікуються грози та шквальний вітер до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У зв'язку з погіршенням погодних умов синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, у відомстві нагадують, що під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 липня в Україні очікуються грози і сильний вітер, місцями град.

Крім того, в Україні з 7 липня очікується похолодання.

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