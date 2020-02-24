В Киеве ночью в отделении банка прогремел взрыв

В Киеве на проспекте Маяковского, 26 ночью подорвали отделение "Таскомбанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что здание получило достаточно серьезные повреждения. Правохранители прибыли на место происшествия, выясняют обстоятельства случившегося.

В результате взрыва никто не пострадал. Взрыв произошел около двух часов ночи, однако заметили повреждения через несколько часом.

Целью злоумышленников, скорее всего был банкомат, однако сейф остался целым.

РБК-Украина писало, что ранее в Запорожье неизвестные подорвали банкомат и фасад филиала одного из банков в Днепровском районе города. Подрыв банкомата произошел около трех часов ночи 18 февраля по улице Бородинской.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен.