У Києві вночі у відділенні банку прогримів вибух

У Києві на проспекті Маяковського, 26 вночі підірвали відділення "Таскомбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Повідомляється, що будівля отримала досить серйозні пошкодження. Правоохоронці прибули на місце події, з'ясовують обставини події.

В результаті вибуху ніхто не постраждав. Вибух стався близько другої години ночі, однак помітили пошкодження через кілька годин.

Метою зловмисників, швидше за все був банкомат, однак сейф залишився цілим.

РБК-Україна писало, що раніше в Запоріжжі невідомі підірвали банкомат і фасад філії одного з банків у Дніпровському районі міста. Підрив банкомату стався близько третьої години ночі 18 лютого по вулиці Бородинської.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві вночі неділі, 16 лютого, невідомі зловмисники проникли у відділення банку, підірвали банкомат і викрали з нього більше чверті мільйона гривень.