В Киеве на ночь закроют движение трамваев на двух маршрутах

До утра закрывают движение трамваев №28 и №33к

На левобережной части Киева на ночь в связи с ремонтом путей закрывается движение трамваев №28 и №33к. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевпастранс".

Сообщается, что в ночь на 10 августа с 00:00 до 05:20 закрывается движение трамваев маршрутов №28 и №33к в связи с ремонтом трамвайных путей по ул. Закревского. На это время движение трамваев организовано по трассе:

трамваи маршрута № 28 курсируют "Станция метро "Лесная" - бул. Перова";

трамваи маршрута № 33К "ул. Павла Усенко - бул. Перова".

Последние отправления по собственной схеме маршрута для трамваев маршрута №28:

ст. м. "Лесная" в 23:14; 23:30;

ул. Милославская в 00:05; 00:20.

Последние отправления по собственной схеме маршрута для трамваев маршрута №33к:

ул. П. Усенко в 23:08; 23:23;

ул. Сабурова в 23: 47; 00:02.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве почти на год ограничат движение на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова. Движение ограничивают в связи со строительством кабельной линии.