В Киеве временно ограничат движение на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова

Движение транспорта ограничат в связи с выполнением работ с 1 августа 2018 года до 5 июля 2019 года

В Киеве временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение транспорта ограничат в связи с выполнением ПАО "ДТЭК Киевские электросети" с 1 августа 2018 года до 5 июля 2019 года работ по строительству кабельной линии 110 кВ (КЛ-110 кВ) "Новокиевская-Московская № 1, 2" согласно утвержденной проектной документации.

"После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия или занятия по типу существующего, а покрытие тротуаров - на всю ширину и длину в пределах разрытия или занятия фигурными элементами мощения", - отмечают в КГГА.

Согласно распоряжению, строительство КЛ-110 кВ будет осуществляться поэтапно (1 этап - 1 км). Каждый этап состоит из прокладки кабеля и полного восстановления благоустройства.

Распоряжение

Пояснительная записка

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

Кроме этого движение частично ограничено на выезде с бульвара Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги с 06:00 01 августа до 00:00 15 августа 2018 года.