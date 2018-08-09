У Києві на ніч закриють рух трамваїв на двох маршрутах

До ранку закривають рух трамваїв №28 і №33к

На лівобережній частині Києва на ніч у зв'язку з ремонтом колій закривається рух трамваїв №28 і №33к. Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Київпастранс".

Повідомляється, що в ніч на 10 серпня з 00:00 до 05:20 закривається рух трамваїв маршрутів №28 і №33к у зв'язку з ремонтом трамвайних колій по вул. Закревського. На цей час рух трамваїв організовано по трасі:

трамваї маршруту № 28 курсують "Станція метро "Лісова" - бул. Перова";

трамваї маршруту № 33К "вул. Павла Усенка - бул. Перова".

Останнє відправлення з власною схемою маршруту для трамваїв маршруту №28:

ст. м. "Лісова" о 23:14; 23:30;

вул. Милославська о 00:05; 00:20.

Останнє відправлення з власною схемою маршруту для трамваїв маршруту №33к:

вул. П. Усенка о 23:08; 23:23;

вул. Сабурова о 23: 47; 00:02.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві майже на рік обмежать рух на Великій Окружній дорозі та проспекті Академіка Глушкова. Рух обмежують у зв'язку з будівництвом кабельної лінії.