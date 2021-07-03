В Киеве в ночь на 4 июля наземный транспорт и метро будут работать на час дольше
В Киеве в ночь с 3 на 4 июля общественный транспорт и метрополитен будут работать на час дольше. Работу продлили в связи с проведением в столице футбольного фестиваля на Спортивной площади.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Киевгорадминистрации и Киевпастранса.
Продлят работу таких маршрутов:
- троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30,40;
- трамвайных - №№ 8, 28.
Указано, что ночью будут дежурить резервные автобусы. Их задействуют в случае необходимости на маршрутах №№1Т, 33Т, 55, 69, 99.
Работать дольше будет и столичное метро.
"В связи с проведением фестиваля футбола и трансляцией матча Чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади работа метро в ночь с 3 на 4 июля будет продлена на час", - сказано в сообщении.
При этом после окончания игры возможно ограничение на вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".
В метрополитене подчеркнули, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Отметим, сегодня состоится матч Евро-2020 между сборными Украины и Англии. Матч четвертьфинала стартует в 22:00.