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В Киеве в ночь на 4 июля наземный транспорт и метро будут работать на час дольше

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Киев, Суббота 03 июля 2021 11:03
В Киеве в ночь на 4 июля наземный транспорт и метро будут работать на час дольше Фото: метрополитен и наземный транспорт Киева в ночь на воскресенье будут работать на час дольше (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Киеве в ночь с 3 на 4 июля общественный транспорт и метрополитен будут работать на час дольше. Работу продлили в связи с проведением в столице футбольного фестиваля на Спортивной площади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Киевгорадминистрации и Киевпастранса.

Продлят работу таких маршрутов:

  • троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30,40;
  • трамвайных - №№ 8, 28.

Указано, что ночью будут дежурить резервные автобусы. Их задействуют в случае необходимости на маршрутах №№1Т, 33Т, 55, 69, 99.

Работать дольше будет и столичное метро.

"В связи с проведением фестиваля футбола и трансляцией матча Чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади работа метро в ночь с 3 на 4 июля будет продлена на час", - сказано в сообщении.

При этом после окончания игры возможно ограничение на вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

В метрополитене подчеркнули, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Отметим, сегодня состоится матч Евро-2020 между сборными Украины и Англии. Матч четвертьфинала стартует в 22:00.

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