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У Києві в ніч на 4 липня наземний транспорт і метро працюватимуть на годину довше

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Київ, Субота 03 липня 2021 11:03
У Києві в ніч на 4 липня наземний транспорт і метро працюватимуть на годину довше Фото: метрополітен і наземний транспорт Києва в ніч на неділю працюватимуть на годину довше (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Києві в ніч з 3 на 4 липня громадський транспорт і метрополітен працюватимуть на годину довше. Роботу продовжили у зв'язку з проведенням у столиці футбольного фестивалю на Спортивній площі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Київміськадміністрації і Київпастрансу.

Продовжать роботу таких маршрутів:

  • тролейбусних - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30,40;
  • трамвайних - №№ 8, 28.

Зазначено, що вночі чергуватимуть резервні автобуси. Їх задіюють у разі необхідності на маршрутах №№1Т, 33т, 55, 69, 99.

Працювати довше буде і столичне метро.

"У зв'язку з проведенням фестивалю футболу і трансляцією матчу Чемпіонату Європи між збірними України та Англії на Спортивній площі робота метро в ніч з 3 на 4 липня буде продовжена на годину", - сказано в повідомленні.

При цьому після закінчення гри можливе обмеження на вхід для пасажирів на станціях "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

У метрополітені підкреслили, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Відзначимо, сьогодні відбудеться матч Євро-2020 між збірними України та Англії. Матч чвертьфіналу стартує о 22:00.

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