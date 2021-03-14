В Киеве в ночь на 15 марта изменят маршрут троллейбуса № 93Н

В Киеве движение ночного троллейбуса № 93Н с 00:30 до 03:30 15 марта изменят из-за проведения ремонтных работ контактной сети.

"Ремонтируем контактную сеть троллейбуса по ул. Владимирской. С 00:30 до 03:30 движение троллейбусов будет организовано от ул. Чернобыльской до железнодорожного вокзала "Пивденный". В 03:30 движение троллейбусов будет восстановлено по собственному маршруту. Извиняемся за неудобства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на трехчасовой период движение будет организовано от улицы Чернобыльской до железнодорожного вокзала "Южный".

Ранее сообщалось, что с 12 по 15 марта в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту. Там будут проводиться ремонтные работы, которые будут осуществляться в направлении правого берега.

Кроме того, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.

Добавим, что движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено до 31 мая из-за капитального ремонта. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.