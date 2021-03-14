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У Києві в ніч проти 15 березня змінять маршрут тролейбуса № 93Н

Новость на русском → Київ, Неділя 14 березня 2021 20:14
У Києві в ніч проти 15 березня змінять маршрут тролейбуса № 93Н Фото: тролейбуси в Києві (podil.kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

У Києві рух нічного тролейбуса № 93Н з 00:30 до 03:30 15 березня змінять через проведення ремонтних робіт контактної мережі.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

Зазначається, що на тригодинний період рух буде організовано від вулиці Чорнобильської до залізничного вокзалу "Південний".

"Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по вул. Володимирській. З 00:30 до 03:30 рух тролейбусів буде організовано від вул. Чорнобильської до залізничного вокзалу "Південний". О 03:30 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в нормальному режимі роботи тролейбус № 93Н курсує за маршрутом "Площа Толстого - Вулиця Чорнобильська".

Раніше повідомлялося, що з 12 по 15 березня у Києві частково обмежать рух на Південному мосту. Там будуть проводитися ремонтні роботи, які будуть здійснюватися в напрямку правого берега.

Крім того, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса у Києві розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.

Додамо, що рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено до 31 травня через капітальний ремонт. Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

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