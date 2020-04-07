В Киеве на несколько дней ограничат движение по Крещатику

Иллюстративное фото (УНИАН)

Дорожники будут работать по всей длине улицы - от Европейской до Бессарабской площади

С сегодняшнего дня из-за ремонтных работ движение по Крещатику в Киеве будет частично ограничено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевавтодор" в Facebook.

Сообщается, что ограничение движения будет длиться до 9 апреля и 11 апреля.

"На улице Крещатик продолжается текущий ремонт. Покрытие обновляем большими участками. Работаем по всей длине улицы от Европейской до Бессарабской площадей", - рассказали в "Киевавтодоре".

В КП также отметили, что для большей пропускной способности ремонтные работы будут выполняться постепенно.

"Во время ремонта движение будет частично ограничено. Извиняемся за неудобства", - резюмировали в предприятии.

Напомним, в столице частично ограничили движение на мосту Патона в связи с масштабной реконструкцией. Ограничения будут действовать до 10 апреля.

Также на проспекте Степана Бандеры частично ограничили движение в связи с капитальным ремонтом. Ограничения будут действовать до 1 мая.

Ранее РБК-Украина сообщало, что удалось ликвидировать подземный пожар в районе Майдана Независимости, вызванный возгоранием телекоммуникационных кабелей.