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В Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 14:39
В Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро Фото: в Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве частично ограничат движение автомобильного транспорта на мосту Метро. Ограничение будет действовать с 21:00 30 апреля до 5:00 5 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Работники коммунальной службы планируют отремонтировать деформационные швы моста.

Ограничение будет действовать в сторону правого берега на верховой стороне моста.

"Ремонт запланировано выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

В Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро

Напомним, с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт, на первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

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