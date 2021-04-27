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У Києві на тиждень обмежать рух по мосту Метро

Новость на русском → Києв, Вівторок 27 квітня 2021 14:39
У Києві на тиждень обмежать рух по мосту Метро Фото: у Києві на тиждень обмежать рух по мосту Метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві частково обмежать рух автомобільного транспорту на мосту Метро. Обмеження діятиме з 21:00 30 квітня до 5: 00 5 травня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Працівники комунальної служби планують відремонтувати деформаційні шви мосту.

Обмеження діятиме у бік правого берега на верховій стороні мосту.

"Ремонт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

У Києві на тиждень обмежать рух по мосту Метро

Нагадаємо, з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На трасі йде Капітальний ремонт, на першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вул.Луценка (у напрямку Жулян). В цілому буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

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