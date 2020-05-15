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Открытие детсадов: Кабмин примет решение о дате 20 мая

Новости » Общество     15.05.2020 - 11:00
Открытие детсадов: Кабмин примет решение о дате 20 мая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые правила работы детсадов в Украине, возможно, будут готовы уже в следующий понедельник

Кабинет министров Украины 20 мая примет рамочное решение по дате открытия дошкольных детских учреждений, но работа детсадов будет возобновлена с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала Украина 24.

Она рассказала, что в настоящее время готовятся методические рекомендации по обеспечению безопасности в дошкольных детских учреждениях.

"Необходимо подготовить сами учреждения. Там должны быть и антисептики, и другие средства… Мы понимаем, что не сможем увеличить площади учреждений дошкольного образования, но мы сможем упорядочить процессы", - рассказала Мандзий.

И.о. министра добавила, что новые правила работы детсадов в Украине, возможно, будут готовы уже в следующий понедельник.

Напомним, детские сады и школы Киева будут выходить из карантина поэтапно, но как раньше уже не будет. По крайней мере, в первое время. За школьные парты дети сядут, вероятно, уже 1 сентября. В столичном Департаменте образования предложили изменить время школьного звонка, а детсадам - запретить вход для родителей.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины детский садКабинет Министров Украины
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