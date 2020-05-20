У Києві назвали терміни та умови відкриття дитсадків та шкіл

У закладах освіти вже здійснили частину необхідних заходів для відновлення роботи
Відкриття садків та шкіл у столиці буде можливим для відвідування не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду. Крім того, у закладах освіти вже здійснили частину необхідних заходів для відновлення роботи.
Про це заявив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.
Київська влада затвердила регламент підготовки садочків та шкіл для відкриття після карантину, користуючись рекомендаціями колег з Китаю та Південної Кореї. Він передбачає чітку черговість заходів та суворе дотримання санітарних норм.
У закладах освіти вже здійснили частину необхідних заходів для відновлення роботи. Зокрема:
Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, відбудеться засідання Кабінету міністрів. На засіданні приймуть рішення щодо подальшого послаблення карантину. Засідання розпочнеться о 14 годині.
Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що від 25 травня метро почне працювати, а також дозволять працювати дитсадкам. МОЗ пропонує запровадити адаптивний карантин.
Автор: Анастасия Рокитна