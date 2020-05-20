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У Києві назвали терміни та умови відкриття дитсадків та шкіл

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 12:20
У Києві назвали терміни та умови відкриття дитсадків та шкіл
Фото: діти (РБК-Україна)

У закладах освіти вже здійснили частину необхідних заходів для відновлення роботи

Відкриття садків та шкіл у столиці буде можливим для відвідування не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду. Крім того, у закладах освіти вже здійснили частину необхідних заходів для відновлення роботи.

Про це заявив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.

Київська влада затвердила регламент підготовки садочків та шкіл для відкриття після карантину, користуючись рекомендаціями колег з Китаю та Південної Кореї. Він передбачає чітку черговість заходів та суворе дотримання санітарних норм.

У закладах освіти вже здійснили частину необхідних заходів для відновлення роботи. Зокрема:

  • перевіряють працівників на можливе захворювання
  • проводять інструктаж персоналу щодо роботи в нових умовах та дій у випадках виявлення інфікованих
  • закуповують мийні засоби та дезинфектори, інші необхідні матеріали.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, відбудеться засідання Кабінету міністрів. На засіданні приймуть рішення щодо подальшого послаблення карантину. Засідання розпочнеться о 14 годині.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що від 25 травня метро почне працювати, а також дозволять працювати дитсадкам. МОЗ пропонує запровадити адаптивний карантин.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України школадетский сад
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